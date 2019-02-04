نهله الراوي: حصلت الموافقات على فتح لجان طبية لفحص ذوي الاعاقة وفحص البصر

2019/02/04 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحثت النائب عن محافظة الانبار نهله الراوي، الاحد، مع معاون مدير عام صحة الانبار النقص الحاصل بالكوادر والأجهزة الطبية في الاقضية الغربية.

وبحسب بيان لمكتب الراوي تلقى “النور نيوز” نسخة منه “التقت عضو مجلس النواب العراقي نهله حمد الراوي معاون مدير عام صحة الانبار للشؤون الفنيه الدكتور عزت رشيد العاني وذلك لمناقشة الواقع الصحي والنقص الحاصل في الكوادر الطبية للاقضيه الغربية من الانبار”.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الصحي في اقضية عنه وراوة والقائم وناحية العبيدي والمشاكل التي تعاني منها الدوائر الصحية والنقص الحاصل في الكوادر والأجهزة الطبية والمستلزمات الاخرى في تلك الاقضية.

من جانبه وعد معاون المدير الدكتور عزت العاني بتزويد الاقضية الغربية بالكوادر الطبية عن طريق تعيين الكوادر التدرج بأقرب وقت بالإضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة السونار والأجهزة الخاصة بأطباء الاسنان.

وفيما يخص اللجان الطبية لفحص ذوي الاعاقة اعلنت الراوي “حصول الموافقات على فتح لجان طبية لفحص الحالات في اقضية الفلوجة وحديثة والقائم والموافقة على فتح لجان لفحص البصر في اقضية القائم وعنه والرطبة”.

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