هذا نص تصريح ترامب حول بقاء جنوده في العراق لمراقبة إيران

2019/02/04 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدؤوا الانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم “داعش”، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية، نشرت مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني.

وأكد ترامب أن قوات بلاده ستبقى في العراق لمراقبة أنشطة إيران في المنطقة.

وأضاف أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستعود إلى البلاد، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يعتزم الاحتفاظ بعدد صغير هناك لأغراض “استخباراتية حقيقية”.

وفي ردّه على سؤال بشأن مخاوف مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية من أن يؤدي انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى عودة ظهور “داعش” أو “القاعدة”، قال ترامب: “سنعود إذا اضطررنا لذلك”.

وأضاف: “لدينا طائرات سريعة، لدينا طائرات شحن جيدة جدًا.



يمكن أن نعود بسرعة كبيرة.



لدينا قاعدة في العراق (…) إننا سنكون هناك”.

ومضى بالقول: “لقد أنفقنا ثروة على بناء تلك القاعدة المذهلة.



قد نحافظ عليها كذلك.



وأحد الأسباب التي أريد أن أبقيها هو أنني أريد أن أراقب إيران لأنها مشكلة حقيقية”.

وتابع: “سنواصل المراقبة وإذا كانت هناك مشكلة، إذا كان أحدهم يتطلع إلى تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى، فسوف نعرف ذلك قبل أن يفعلوا ذلك”.

ولدى سؤاله عن عدد قوات بلاده في سوريا، ومتى تخطط واشنطن سحبهم، قال ترامب: “لدينا ألفا جندي هناك.



لقد بدؤوا بالانسحاب، وبعد أن يقضوا على آخر معقل لداعش سيذهبون إلى قاعدتنا في العراق، وفي نهاية المطاف، سيعود البعض إلى ديارهم”.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.‎

وبعد سؤال أيضًا، عما إذا كانت عودة القوات الأمريكية إلى بلادها مسألة أشهر، قال ترامب: “علينا حماية إسرائيل.



علينا حماية أمور أخرى لدينا.



عودتهم مسألة وقت”.

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