الكويت ولبنان تعتذران عن المشاركة في بطولة الصداقة الثانية

2019/02/04 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ اتحادا لبنان والكويت لكرة القدم نظيرهما العراقي بخطاب رسمي, بالاعتذار عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي من المزمع ان تضيفها محافظة البصرة منتصف اذار المقبل.

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