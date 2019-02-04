المواد الانشائية تحقق مبيعات بأكثر من ( 228 ) مليون دينار خلال شهر كانون الأول

2019/02/04 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة ،اليوم الاثنين، تحقيق الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية مبيعات شهرية إجمالية وذلك لشهر كانون الاول الماضي من عام 2018 تجاوزت الـ (228) مليون دينار بزيادة عن شهر تشرين الثاني بمبلغ تجاوز الـ (81 ) مليون دينار فضلا عن بيع المواد الإنشائية التي تتعامل بها الشركة

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