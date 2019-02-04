واشنطن ترسل تهديدات

2019/02/04 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة الامريكية هدت باستخدام الوسائل المتاحة ضد اي جهة تحاول استهداف قاعدة "عين الاسد" التي تتواجد بها قواتها العسكرية في العراق، محملة كل من بغداد، وطهران المسؤولية المباشرة في محاولة استهداف تلك القاعدة بصواريخ ايرانية.

وبحسب الصحيفة فإن رسالة امريكية وصلت الى الحكومة العراقية كشف تهديدات مباشرة من تحذيرها من عدم تنفيذ المطالب الامريكية الداعية الى تجميد وسحب سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران، مشيرة الى ان مماطلة بغداد في ذلك مهد الطريق لمحاولة ضرب قاعدة عين الاسد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية قولها ان الرئاسة الامريكية حملت تهديدات جادة هي الاولى من نوعها لحكومة بغداد الذي طلب رئيسها فرض رقابة على مدار الساعة في محيط قاعدة عين الاسد.

وكان مركز الإعلام الأمني قد افاد يوم السبت بإحباط محاولة استهداف قاعدة امريكية بصواريخ موجهة غربي العراق.

وقال المركز في بيان اليوم، ان "قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تمكنت من ضبط ٣ صواريخ "نوع كراد" تعمل بواسطة جهاز توقيت الكتروني، في تلال "منطقة الدولاب " بمحافظة الانبار.

واوضح البيان ان تلك الصواريخ "كانت موجهة نحو قاعدة (عين الاسد)، حيث تمكنت القوة ذاتها من ايقاف التوقيت قبل ١٥ دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا".

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