وزير الثقافة الحمداني:قريبا نسترجع 10 آلاف قطعة أثرية من واشنطن

2019/02/04 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف ‏وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الأثنين، أن لدى السفارة العراقية في واشنطن عشرة آلاف قطعة أثرية مهربة سيتم استردادها قريباً.

وأضاف الحمداني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى هيئة الآثار والتراث في المتحف العراقي، بعد عرضه 1300 قطعة أثرية تم استلامها من الأردن ، أن القطع الأثرية مقدمة من جامعة كورنيل وجامعة بنسلفانيا، مبيناً، انها عبارة عن أرقام طينية تعود لحقب زمنية مختلفة، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار لاستعادة كل الآثار العراقية المهربة.

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