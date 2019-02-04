قوباد الطالباني: بحثنا مع عبدالمهدي أولويات الحكومة والتعاون بين أربيل وبغداد

2019/02/04 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، أنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وأكدا على تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد.وقال قوباد الطالباني في صفحته على الفيسبوك: "سعدت باجتماعي مع رئيس الوزراء العراقي، السيد عادل عبدالمهدي، في بغداد".وأضاف: "تباحثنا بشأن أولويات الحكومة فيما يتعلق بالإدارة والإصلاح، واتفقنا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية". وأشارت حكومة إقليم كوردستان في بيان إلى أن نائب رئيس وزراء الإقليم وصل إلى بغداد مساء أمس الأحد للمشاركة في ملتقى الرافدين بمشاركة عدد من مسؤولي الحكومة والأحزاب العراقية.وقال المستشار الإعلامي لقوباد الطالباني، سمير هورامي لشبكة رووداو الإعلامية إن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان سيعقد سلسلة من اللقاءات في العاصمة العراقية.

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