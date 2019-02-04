الدحيل يتعاقد مع الياباني ناكاجيما

2019/02/04 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع الرسمي للدحيل "أكمل النادي كل تفاصيل صفقة انضمام اللاعب الياباني شويا ناكاجيما لصفوف الدحيل قادماً من نادي بورتيمونينسي البرتغالي، بدلاً عن المحترف الكوري الجنوبي نام تاي هي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الفترة الماضية وانتهى موسمه مع النادي".ولم يحدد النادي مدة العقد وإن كانت وسائل الإعلام تتحدث عن التعاقد معه حتى نهاية الموسم الحالي.وشارك ناكاجيما في التدريبات اليوم استعداداً للقاء السيلية السبت القادم في المرحلة السادسة عشرة.وبات ناكاجيما الوافد الجديد الثاني في صفوف الدحيل بعد المغربي المهدي بنعطية القادم من يوفنتوس الإيطالي، وانضما إلى البرازيليين لوكاس منديز (قلب دفاع)، وإدميلسون (جناح) والمغربي يوسف العربي هداف الفريق.ولعب ناكاجيما (24 سنة) في اليابان لأندية طوكيو فيردي (2012-2013) وطوكيو إف سي (2014-2018 ) وتمت إعارته إلى كاتالر توياما (2014) ثم إلى بورتيمونينسي (2017- 2018) قبل ان ينضم إليه بشكل نهائي حتى 2019.

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