2019/02/04 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريض المعارض خوان غوايدو على الانقلاب في فنزويلا.وكتب الوزير في صفحته على تويتر: “دونالد ترامب، بتصريحه الأخير الذي تضمن تهديدات جديدة باستخدام القوة العسكرية في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، أكد أنه يقف وراء الانقلاب.المعارضة الفنزويلية يتم التحكم بها من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بدعم الانقلاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بدعم الانقلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).