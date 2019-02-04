مصدران: البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم شباط

2019/02/04 | 09:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران بقطاع الغاز يوم الاثنين إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز طبيعي مسال للتسليم في فبراير شباط.

وأضاف المصدران أن المؤسسة تطلب شحنةبما بين 3.2 و3.4 تريليون وحدة حرارية بريطانية للتسليم بميناء محدد خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير شباط.

وقالا إن من المقرر إغلاق المناقصة بحلول الرابع من فبراير شباط على أن تظل العروض سارية حتى الخامس منه.

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