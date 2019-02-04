2019/02/04 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اكدت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، ان القوات الأميركية غادرت العراق نهاية عام 2011 “ذليلة ومنكسرة” بفعل ضربات المقاومة، رافضة محاولات أمريكا التقرب من الكتائب، ومؤكدا ان المقاومة الاسلامية لن تتفاوض مع الأميركان بأي شكل من الاشكال.وقال المتحدث السياسي باسم الكتائب محمد محي في مقابلة تلفزيونية مع قناة العهد الفضائية، تابعها /الانصار/ انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محي: نحمل حكومة العبادي مسؤولية التغلغل الامريكي الى العراق alansaar.

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