بحضور رسمي رفيع .. وصول جثمان امير الايزيديين الى اقليم كوردستان

2019/02/04 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل جثمان أمير الكورد الايزيديين في العراق والعالم تحسين بيك يوم الاثنين الى مطار اربيل الدولي عاصمة اقليم كوردستان.

ونقل الجثمان من مدينة "هانوفر" في المانيا حيث كان الامير يتلقى العلاج هناك الى اربيل على متن طائرة خاصة خصصتها حكومة الاقليم لهذا الغرض.

وكان في استقبال الجنازة رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني، و وزراء، ومسؤولون، وبرلمانيون من كوردستان والعراق اضافة الى ممثلي دبلوماسية البعثات للدول والشخصيات الدينية والاجتماعية.

واضافة الى الحضور الرسمي رافقها مراسم استقبال دينية من قبل ابناء الطائفة.

وسيوارى جثمان الامير يوم غد الثلاثاء الثرى الى مأواه الاخير في قضاء سنجار مسقط رأسه.

وكان خيري بوزاني المدير العام لشؤون الأيزيدية في وزارة الاوقاف في حكومة اقليم كوردستان قد اعلن منتصف الاسبوع الماضي عن وفاة امير الايزيديين في اقليم كوردستان والعالم مير تحسين بيك.

والأمير تحسين بك، هو تحسين سعيد علي بك ، امير الأيزيديين في كوردستان العالم.



ولد في 15 -08- 1933 في قرية باعدرى التابعة لقضاء الشيخان .

وتم تنصيبه أميرا للايزيديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك وذلك في صيف 1944.

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