العثور على حطام طائرة سالا

2019/02/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا.

وتمت الاستعانة بقارب بحث خاص استأجرته عائلة اللاعب الراحل وساهم

متبرعون في تمويله، أما الحطام فتم تحديد موقعه.وعقب تحديد موقع الحطام، قام طاقم البحث الخاص بإبلاغ السلطات

البريطانية والمحققين الذين استخدموا عربة خاصة للتحكم عن بعد تعمل

تحت الماء لأجل فحص الموقع.ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأن العثور على حطام الطائرة، لكن الخبير

المختص في حطام الطائرات، دافيد ميرنز، وهو الشخص المشرف على

التحقيق، قال إن الحطام يعود بالفعل للطائرة المنكوبة.وأضاف ميرنز أن المحققين أخبروا عائلة اللاعب بالاكتشاف، ومن

المرتقب أن تصدر بيانا بشأن الأمر في وقت لاحق من اليوم

الاثنين.وحركت هيئة التحقيق في حوادث الطيران البريطانية، مركبة لها صوب

البحر، ثم قامت بفحص الموقع بغرض التأكد، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت

ستتخذ قرارا بسحب الحطام إلى خارج المياه.وفي المنحى نفسه، لم يعرف أيضا ما إذا كان المحققون قد عثروا على أي

جثامين في موقع حطام الطائرات، لكن اثنين من أغطية المقاعد في

الطائرة طفيا على الساحل الفرنسي خلال الأسبوع الماضي.

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