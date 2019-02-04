أردوغان: لا أستطيع فهم صمت واشنطن إزاء مقتل خاشقجي

2019/02/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، إنه لا يستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء جريمة مقتل خاشقجي، وأنّ السلطات السعودية ملزمة بتقديم إجابات على

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