للحد من المخدرات.. صحة الرصافة تشكل لجنة مشتركة لمتابعة المقاهي في بغداد

2019/02/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد اليوم الأثنين، تشكيل لجنة مشتركة تنحصر مهامها بمتابعة المقاهي في جانب الرصافة من جميع النواحي الصحية وخاصة مكافحة المخدرات.

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