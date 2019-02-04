مصدر امني: اصابة عدد من الزوار الايرانيين بهجوم مسلحين مجهولين على حافلتهم بمحافظة صلاح الدين

2019/02/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصيب عدد من الزوار الايرانيين بهجوم شنه مسلحون مجهولون في صلاح الدين.

وابلغ مصدر امني ، ان مسلحين هاجموا حافلة تقل زوارا ايرانيين لعتبات دينية في صلاح الدين، وامطروا الحافلة بوابل من الرصاص.

واضاف، ان الهجوم تسبب باصابة نحو 10 اشخصا اغلبهم من الايرانيين.

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