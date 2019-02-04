2019/02/04 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العدل: الحبس خمس سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي

04/02/2019 09:38:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي اليوم الاثنين عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي.

وقال الغزّي، في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه أن حارس الإصلاحية (ر.ك.ج) حُكم بالحبس الشديد مدة خمس سنوات، وذلك لتقاضيه رشوة مقابل إيصال رسائل تحريرية من النزلاء الى ذويهم، مبيناً أن قيمة ما تقاضاه عن كل رسالة (15-25) ألف دينار، وقد تم ضبط (28) رسالة بحوزة المدان من قبل عناصر القوة الأمنية المتواجدة في سجن التاجي.

وأكد المفتش، أن المحكمة وجدت من إعترافات المدان وإفادات الشهود والرسائل المضبوطة أدلة كافية لتجريم حارس الإصلاحية، وأصدرت حكمها بحبسه وفق أحكام القرار (160/ثانياً/1) لسنة 1983 المعدل بالقرار (703) لسنة 1983.

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العدل: الحبس خمس سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العدل: الحبس خمس سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).