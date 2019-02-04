تقنية خطيرة تتيح للحاسوب التلاعب بالمشاهد باحتراف

2019/02/04 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيابات خبراء يحذرون من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإمكانياتها، لاسيما تقنية التعلم العميق Deep Learning التي تتيج لأجهزة الكمبيوتر أن تقوم بالعمل الشاق للتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو بسرعة واحترافية كبيرة.

ويقول هاني فريد، أحد أساتذة الكمبيوتر وعلوم التحليل الجنائي الرقمي، إن بإمكانهم صنع صور ومقاطع صوت، ومقاطع فيديو مزيفة لمدة زمنية طويلة، إلا أن الجزء العام في Deepfakes (تركيبات الذكاء الاصطناعي المزيفة) تتيح للكمبيوتر القيام بالعمل الصعب الذي اعتاد البشر القيام به.

وأضاف في مقابلة مع “سي أن أن”، أن مصطلح Deep أو عميق جاء من عبارة الشبكة العصبية العميقة التي تقوم بكل العمل الصعب في تركيب هذا العمل المزيف.

وأوضح أنه بدلا من أن يقوم شخص ما بشكل يدوي بواسطة الفوتوشوب بالعمل وضبط كل إطار، فأنت تقوم بتدريب الكمبيوتر لتنفيذ تلك العملية، وتخبر الشبكة العصبية بجميع ما تريد.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تقوم الشبكة حرفيا بتعلم الطريقة في كيفية القيام بالتلاعب بشكل آلي.

ولفت إلى أن ما هو جديد وخطير أنه مع التحول الآلي تأتي القدرة للكثير من الناس على صنع محتوى مزيف بشكل محترف جدا.

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