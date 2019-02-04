عبدالمهدي يستقبل المبعوث الخاص لبوتن

2019/02/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمھدي، الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن.وذكر المكتب الاعلامي، لعبدالمهدي، في بيان مقتضب تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (4 شباط 2019)، أن “عبدالمهدي استقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة میخائیل بوغدانوف، والوفد المرافق له”.وأشار […]

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