فيديو وصور: تحطم طائرة على منطقة سكنية في كاليفورنيا

2019/02/04 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تحطمت طائرة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وسقطت على منطقة سكنية، مسفرة وفاة واصابة 5 اشخاص داخل منزلهم.وقالت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (4 شباط 2019)، إن “طائرة في مدينة يوربا ليندا بكاليفورنيا، تحطمت بالقرب من مدرسة الابتدائية، مما ادى الى وفاة شخصان وأصابة ثلاثة عندما اصطدمت الطائرة باحد المنازل”.وقالت هيئة […]

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