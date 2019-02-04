الانقلاباتُ العسكريةُ في العراق وهدمُ أركان الدولة (1 - 5)

2019/02/04 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد اشتهر العراق بكثرة الانقلابات العسكرية، والانقلاب بحد ذاته واقع حال يعتقد أصحابه أنه ثورة لأغراض التغيير الى الأحسن، وحصوله بطبيعة الحال، لا يقتصر على العراق، بل وقد لجأت قيادات عسكرية في عديد من الدول الموجودة ضمن جغرافية المنطقة والبعض المصنفة نامية، لم تنضج سياسياً الى استخدام سلاحها سبيلاً الى تغيير سلطة الدولة بالقوة، استخدام اصطلح عليه انقلاب عسكري وان زينته انقلابات نجحت بلفظ الثورة.

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