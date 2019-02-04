الحسيني : إذا قررت واشنطن الاعتداء على سوريا وإيران من العراق سنقطع يدها

2019/02/04 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني أنّ فصائل المقاومة لن تنتظر طويلاً لحسم البرلمان مسألة خروج القوات الأميركية من العراق، مشيرا إلى أنّ القوات الأميركية هي أهداف مشروعة للمقاومة العراقية.

وقال الحسيني في مقابلة تلفزيونة تابعته "الاتجاه برس" أنه إذا قررت واشنطن الاعتداء على سوريا وإيران من الاراضي العراقية "فسنقطع يدها" موضحا انه لا يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ يفكر بالاعتداء على إيران من الأراضي العراقية.

واضاف أنّ فصائل المقاومة لن تنتظر طويلاً لحسم البرلمان مسألة خروج القوات الأميركية من العراق، وان على البرلمانيين العراقيين التقدم بمشروع قانون لخروج القوات الأميركية من العراق"، مبينا ان القوات الأميركية هي أهداف مشروعة للمقاومة العراقية ويجب أن تكون هدفاً للأجهزة الأمنية أيضا".

وفي سياق متصل، أشار إلى أنّ المهمة الجديدة للجيش الأميركي وفق ترامب باتت واضحة، لافتاً إلى أنّ فصائل المقاومة العراقية تدرك منذ وقت طويل النوايا العدائية للولايات المتحدة.

الحسيني وصف تصريحات ترامب بأنها تحد للقرار الرسمي العراقي ويمس سيادة البلاد، وشدد على أنه ليس لدى القوات الأميركية حرية الحركة في المناطق الحدودية، مضيفاً أنه لا يمكنها القيام بأي اعتداء.

وتابع أنّ فصائل المقاومة العراقية لديها كامل المبررات والخيارات والقدرة والإمكانيات للمواجهة، كما لفت إلى أنّ أغلبية القوى السياسية العراقية تطالب بخروج القوات الأميركية من العراق.

ووفقاً للحسيني فإن هناك "قلة أو فئة تحاول مغازلة الأميركيين من أجل مصالحها السياسية الشخصية".

هذا ونوّه إلى أنّ القوات الأميركية لا تستطيع التحرك بحرية في العراق، إضافة إلى أنّ "قرار مصير القوات الأميركية في العراق يعود للشعب العراقي والفصائل العراقية".

وقال الحسيني إنّ فصائل المقاومة لديها المعلومات الكاملة حول عديد القوات الأميركية وكيفية انتشارها ومهامها.

وختم بقوله إنّ "ايران بحسب إمكاناتها قادرة على الدفاع عن نفسها وواشنطن تدرك ذلك جيدا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه من المهم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق حتى تتمكّن واشنطن من مراقبة إيران عن كثب.

KKK

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