صالح ينتظر توضيحا من امريكا ويرد على ما قاله ترامب بشأن مراقبة إيران من العراق

2019/02/04 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الاثنين نجاح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في تحقيق برنامجه الحكومي الموكل اليه، فيما اقر بصعوبة استئصال الارهاب في البلاد والمنطقة، اعلن انه ينتظر توضيحا من الإدارة الامريكية بشأن عديد قواتها في العراق.

وقال صالح في كلمة له القاها اليوم خلال انطلاق فعاليا ملتقى الرافدين الدولي لعام 2019، ان "الهزيمة العسكرية لداعش وتشكيل حكومة جديدة في بغداد قد تمثل نقطة تحول ليست فاصلة بالنسبة للعراق بل بالنسبة للمنطقة".

واضاف ان "هناك فرصة لدفع البلاد نحو الاستقرار ويتطلب هذا الامر تعديلات سياسية واقتصادية في البلاد، ويتطلب ايضا انهاء الازمات التي عانى منها العراق والعراقيون و اعادة تنظيم النظام السياسي الحالي ويجب ان يتم ذلك على اساس القيم الدستورية والحريات المدنية وحقوق الانسان".

واردف صالح ان "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي صاحب برنامج حكومي يتطلع الى تحقيق اصلاحات اقتصادية بنونية".

واشار الى ان "هناك امال كبيرا بان تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية المطلوب في برنامجها، وبتوفير الخدمات" داعيا القوى السياسية الى دعم عبد المهدي في المهمة الموكلة له.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول ان هناك خطورة حقيقة من عودة الارهاب اذا لم نعالج مكامن الخلل التي ادت الى ظهوره"، لافتا الى انه "آن الاوان لهذه المنطقة ان تشترك في هدف اجتثاث الارهاب واستئصاله، وعدم اتاحة الفرصة لعودته، وهذا لن يكون سهلا".

وعن تصريحات رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الاخيرة قال صالح ان الاخير "لم يطلب اذنا من العراق بوجود عسكري امريكي لمراقبة ايران".

وزاد بالقول انه "ننتظر توضيحا من واشنطن بشأن اعداد القوات الامريكية ومهمتها"، مؤكدا ان "القوات الامريكية موجودة في العراق بموجب اتفاق بين البلدين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، يوم الأحد، إنه يريد الإبقاء على التواجد العسكري لقوات بلاده في العراق، من أجل "مراقبة إيران".

وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" "أريد الإبقاء على الحضور العسكري في العراق لمراقبة إيران"، مضيفا انه ينوي الابقاء على عدد قليل من القوات، لا سيما "الاستخباراتية"، في أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح ينتظر توضيحا من امريكا ويرد على ما قاله ترامب بشأن مراقبة إيران من العراق ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح ينتظر توضيحا من امريكا ويرد على ما قاله ترامب بشأن مراقبة إيران من العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).