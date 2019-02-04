عبد المهدي يستقبل مبعوث بوتين الخاص الى الشرق الأوسط

2019/02/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي میخائیل بوغدانوف.وقال مكتبه في بيان مقتضب تقلت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن، الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف" ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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