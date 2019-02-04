صالح: العراق بؤرة التغيير بالشرق الأوسط وعلى القوى السياسية تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/02/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ان العراق بؤرة التغيير بالشرق الأوسط ، داعيا القوى السياسية الى تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال صالح في مؤتمر مركز الرافدين للحوار حضرته "الغد برس"، "نحن نعيش في عالم حافل بالمتغيرات"، مبينا ان " اللقاء في بغداد امر مهم في ظل التحديات والازمات محليا واقليميا ، حيث يقف العراق وهو يخوض منذ 2003 حربا كبيرة بمواجهة القاعدة وداعش، بعد ان قدمنا انهارا من الدماء والخسائر المادية وانتصرنا بدعم الجميع من دول الجوار والتحالف الدولي".

واضاف ان "تشكيل الحكومة في العراق نقطة مهمة ليس في العراق فقط وانما للمنطقة وهو نقطة ارتكاز مهمة للمنطقة"، مبينا ان "الشروع في الاصلاحات في البلاد بمختلف الجوانب عبر انهاء الازمات واعادة النظام السياسي واصلاحه لتعزيز الثقة مع الشعب ويتطلب اصلاحات حقيقية في جميع المجالات ورئيس الحكومة صاحب خطة اصلاح لتسخير الموارد خدمة للمواطنين".وتابع "ما نراه في البصرة وباقي المحافظات عملية تطلع نحو مستقبل افضل في ظل الامكانات المتاحة عبر توفر الحكومة للخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي"، مبينا ان "الاصلاح الداخلي يتطلب بيئة اقليمية مستقرة والعراق مان مسرح لازمات اقليمية دفع العراق فيه الثمن".واكد ان "السبب الرئيسي غياب العراق عن دوره المؤثر وان الاوان للمنطقة ان تعي ان استقرار العراق امر مهم للمنطقة واذا لم نعالج مكامن الارهاب لن تستقر المنطقة "، مبينا "اننا نريد العراق ان يتحول من ساحة صراع لساحة تلاقي ".واستطرد "ان الاوان للمنطقة ان تشترك في اجتثاث الارهاب وان لا يعود مرة اخرى "، مشيرا الى ان "العراق دولة محورية وبدون دوره المؤثر لن تنتظم المنطقة ، نريد ان نكون ساحة تلاقي وتعاون لخدمة المنطقة بمنظومة اقليمية متكاملة اقتصاديا وامنيا ومحورها العراق تلتقي فيه مصالح دولها ".

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