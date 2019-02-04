استقبال جثمان أمير الإزيديين في مطار أربيل بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان

2019/02/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيل جرت اليوم الإثنين، 4 شباط، 2019، مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين، مير تحسين بك، في مطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.وأعيد جثمان مير تحسين بك من ألمانيا بطائرة خاصة هبطت في مطار أربيل الدولي، حيث كان في الاستقبال عدد كبير من المسؤولين وعلى رأسهم نيجيرفان البارزاني، إلى جانب ممثلي ثمانية مكونات دينية.وتوفي أمير الإزيديين، يوم الإثنين الماضي، 28-1-2019، في أحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية عن 86 عاماً بعد صراع مع المرض.وفي وقت سابق، قال مدير العلاقات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان، مريوان نقشبندي، لشبكة رووداو الإعلامية إن ممثلي ثمانية مكونات دينية يشاركون في مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين، مير تحسين بك، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي.ويضم إقليم كوردستان، ثمانية مكونات دينية هي الإسلام والمسيحية واليهودية والإزيدية والكاكائية والصابئة والزردشتية والبهائية.يتبع..

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