المركزي يحذر من التعامل مع شركات التداول الالكتروني بشأن العملات والذهب

2019/02/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، الاثنين، من التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب.

وقال البنك في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "انتشرت في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، شركات وساطة تُعنى بالتداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب، مستقطبة شريحة واسعة من جمهور المستثمرين، لذا فان البنك المركزي العراقي يُحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركات، كونها تعمل خارج رقابته".

وأكد البنك، "عدم إصدار أي ترخيص لأي من تلك الشركات"، مضيفاً "لا يوجد حتى تاريخ هذا البيان أي إطار قانوني يُنظم عمل هذه الشركات، علما أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة متعددة الأطراف في البنك المركزي العراقي لوضع الإطار القانوني لعمل هذه الشركات".

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