2019/02/04 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح:سننتظر توضيحاً من واشنطن بشأن اعداد القوات الامريكية ومهمتها.

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