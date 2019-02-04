واشنطن تعلق على محاولة قصف قاعدة عين الاسد في الانبار بثلاثة صواريخ

2019/02/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … علقت الولايات المتحدة الاميركية، على محاولة قصف قاعدة عين الاسد في الانبار بثلاثة صواريخ.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر سياسي قوله ان “الولايات المتحدة الأمريكية هددت باستخدام كل الوسائل المتاحة ضد أي جهة تستهدف قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قواتها العسكرية في العراق”، مبينا انها “حملت محاولة استهداف القاعدة بصواريخ إيرانية طهران المسؤولية المباشرة”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “واشنطن طالبت بفرض رقابة على مدار الساعة في محيط قاعدة عين الأسد”.

واعلن مركز الإعلام الأمني، اول امس السبت، عن ضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد في الانبار.

وقاعدة عين الاسد هي ثاني أكبر القواعد الجوية ب‍العراق بعد قاعدة بلد، وتقع في ناحية البغدادي ب‍محافظة الأنبار.

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