تحذير نيابي من دخول بضائع وسلع إسرائيلية عبر منفذ حدودي

2019/02/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الاثنين، من دخول بضائع وسلع إسرائيلية الى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي بعد اعادة فتحه مع الاردن، مطالبا بتجهيز المنفذ باحدث الاجهزة الخاصة بكشف منشأ البضائع الواردة من خلاله.

وقال المكصوصي في تصريح صحفي ان “منفذ طريبيل يجب ان يجهز بأحدث الاجهزة الكاشفة لمنشأ البضاعة او السلعة الداخلة اليه لبيان المكان الذي قدمت منه والجهة والجهة المصنعة”.

واضاف المكصوصي، ان “البضائع الصهيونية قد تصل العراق عبر الاردن، الامر الذي يحتم على الحكومة الالتفات له، وتشديد الاجراءات حول السلع الواردة عبر طريبيل، اذ يتوجب وضع لجان تدقيق على التجار واوراقهم الثبوتية بشأن البضاعة وكميتها وبلد المنشأ”.

واوضح ان “البرلمان سيراقب الوضع وسيطالب الجهات المختصة بشتديد الاجراءات الرقابية على البضائع والسلع لتفادي دخول اي سلعة صهيونية الى العراق، والزام الجانب الاردني بعدم توريد اي بضاعة صهيونية عبر منفذ طريبيل الحدودي”.

KKK

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