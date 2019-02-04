2019/02/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن، ما وصفها، بمحاولات لفرض شروط على دمشق لإنهاء تعليق عضويتها بالجامعة العربية لن تنجح، داعيا الأمم المتحدة لمقاطعة مؤتمر بروكسل للمانحين المقرر منتصف الشهر الجاري.وقال المقداد، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على (فيس بوك)، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية البريطانية السورية، إن “من يحاول تجاهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا: فرض شروط علينا للعودة إلى الجامعة العربية لن “ينجح” alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: فرض شروط علينا للعودة إلى الجامعة العربية لن “ينجح”) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: فرض شروط علينا للعودة إلى الجامعة العربية لن “ينجح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).