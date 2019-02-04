رئيس الجمهورية : العراق يرفض استخدام أرضه للاعتداء على دول أخرى

2019/02/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على رفض العراق استخدام اراضيه منطلقا للاعتداء على دول اخرى.وقال صالح في جلسة حوارية خلال ملتقى الرافدين, إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب أذناً من العراق لنشر قوات أميركية في البلاد لمراقبة إيران”.وأضاف، أن “ العراق يرفض ان تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول اخرى لأن […]

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