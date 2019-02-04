بالفيديو | جثمان أمير الايزيديين يصل كوردستان قبل مثواه الأخير

2019/02/04 | 10:19

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اربيل (كوردستان 24)- وصل جثمان أمير الايزيديين تحسين سعيد بك الى اقليم كوردستان الاثنين في مراسم رسمية حضرها كبار المسؤولين في حكومتي اربيل وبغداد.

وتوفي سعيد بك في 28 من كانون الثاني يناير المنصرم عن عمر ناهز 86 عاماً في احد مستشفيات المانيا بعد صراع طويل مع المرض.

وحضر مراسيم استقبال الجثمان، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني بالإضافة الى مسؤولين وبرلمانيين وممثلي البعثات الدبلوماسية وشخصيات دينية واجتماعية من كوردستان وباقي العراق.

وسيوارى جثمان أمير الايزيديين الثرى الى مثواه الاخير يوم غد الثلاثاء في مسقط رأسه في قرية باعدرى التابعة لبلدة الشيخان في محافظة دهوك، حسبما افاد مراسل كوردستان 24.

وتم تنصيب سعيد بك أميراً للايزيديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوماً على وفاة والده الأمير سعيد علي بك وذلك في صيف 1944.

ويقدر عدد الايزيديين في جميع ارجاء العالم بنحو مليون شخص، يعيش نصفهم تقريباً في العراق وإقليم كوردستان لاسيما في سنجار ومناطق في دهوك.





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