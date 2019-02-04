البرلمان الايراني يبحث أهلية المرشح لوزارة الصحة

2019/02/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاثنين، اجتماعا للبحث في اهلية المرشح لتولي وزارة الصحة سعيد نمكي. وقبل البدء بعملية التصويت لمنح او عدم منح الثقة

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