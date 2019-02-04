مهمات جديدة للشرطة العسكرية الروسية في محافظة حلب

2019/02/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية اليوم الاثنين، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في شمال شرقي منبج بمحافظة حلب، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل

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