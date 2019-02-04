البنك المركزي يحذر من التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب

2019/02/04 | 10:20

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، الاثنين (4 شباط 2019)، من التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب.

وذكر البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "انتشرت في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، شركات وساطة تُعنى بالتداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب، مستقطبة شريحة واسعة من جمهور المستثمرين، لذا فأننا نحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركات، كونها تعمل خارج رقابته".

وأكد البنك، "عدم اصدار أي ترخيص لأي من تلك الشركات، إذ لا يوجد حتى تاريخ هذا البيان أي إطار قانوني يُنظم عمل هذه الشركات، علما أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة متعددة الأطراف في البنك المركزي العراقي لوضع الإطار القانوني لعمل هذه الشركات".

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