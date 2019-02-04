دولة القانون: سيكون للبرلمان وقفة جادة تجاه التواجد الاميركي في البلاد

2019/02/04 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاثنين، ان مجلس النواب ستكون له

وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه تواجد القوات

الامريكية على الاراضي العراقية، مشيرة الى ان التحركات الامريكية

بالمناطق الغربية وعلى الشريط الحدودي مع وجود "زمر ارهابية" امور

خطيرة ينبغي ايجاد حلول لها.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء الدين النوري في حديث صحفي، ان

"هنالك تحركات حازمة وقوية من اجل انهاء التواجد الامريكي على الاراضي

العراقية، خاصة بعد الخروقات المستمرة لتلك القوات وتجوالها خارج

ضوابط الاتفاقية التي ابرمت بين العراق وواشنطن بعام 2011"، مبيناً ان

"الاتفاقية مع واشنطن اشارت بكل وضوح الى خروج القوات المقاتلة

الامريكية والابقاء على مستشارين ومدربين داخل القواعد العسكرية

فقط".واضاف النوري، ان "تواجد القوات الامريكية وتحركها بالمناطق الغربية

اضافة الى التحركات على الشريط الحدودي مع سوريا مع وجود بعض المجاميع

الارهابية تتحرك هنالك اضافة الى وجود بعض حواظن زمر داعش الارهابي ما

زالت موجودة بالمناطق الغربية يمثل خطرا كبيرا ينبغي الوقوف عليه

وايجاد حلول سريعة له"، مشددا على ان "مجلس النواب سيكون له وقفة جادة

مع بداية الفصل التشريعي الثاني تجاه التواجد الامريكي في

العراق".وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، امس الاحد، عن نيته ابقاء قوات

بلاده في العراق، واشار الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.وكشفت تقارير صحفية، في 26 كانون الثاني 2019، عن قيام قوات أميركية

مسلحة بالتجوال في عدد من أحياء الفلوجة، وشملت الجولة أحياء الرسالة

والشهداء وجبيل ونزال في القاطع الجنوبي للمدينة.

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