الرئيس الفنزويلي يرفض المهلة الأوروبية ويدعو لانتخابات تشريعية

2019/02/04 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المهلة التي حددها الاتحاد

الأوروبي والمنتهية مساء الأحد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت

طائلة الاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقال مادورو في كلمة له أمام آلالاف من أنصاره الذين تجمعوا في

كاراكاس إن الجمعية التأسيسية تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة هذه

السنة، وهو موافق على هذا القرار ، ووصف مادورو غريمه غوايدو بأنه

دمية بيد الولايات المتحدة تستخدمها الاخيرة لمحاولة الانقلاب عليه.

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