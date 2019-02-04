رئيس الجمهورية يحذر من عودة الارهاب ويدعو الى اصلاح النظام السياسي

2019/02/04 | 10:21

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بغداد –عراق برس-4شباط/ فبراير: حذر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، من ” خطورة حقيقية لعودة فلول الإرهاب في حال عدم معالجة مكامن الخلل بالمنظومة الاقليمية” ، وفيما اشار الى ان العراق هو بؤرة التغيير في الشرق الاوسط اكد الحاجة الى “اصلاحات تعيد بناء نظامنا السياسي” .

وقال صالح في كلمة له خلال حضوره باعمال ملتقى الرافدين للحوار أن “العراق يحتاج لإعادة بناء النظام السياسي الحالي، وإصلاح النظام يجب ان يتم على أساس الدستور والالتزام بحقوق الانسان”، موضحاً أن “اصلاح النظام السياسي يتطلب إصلاحات سياسية فعليه، متمثلة بحكومة عادل عبد المهدي”.

وتابع أن “العراق عانى في فترة سابقة من صراعات تحسب وكانها قومية وطائفية، ولكن ما نراه في البصرة وباقي المحافظات، يدل على أن المشاكل التي نعاني منها بحاجة الى حكومة تخدم المواطنين وهناك امل كبير في أن تتمكن هذه الحكومة بتلبية المطلوب منها، وأتمنى من كل القوى السياسية ان تعمل ما في وسعها لاكمال النظام الحكومي”.

وبين أن “الإصلاح الداخلي والسياسي يتطلب بيئة اقليمية مستقرة والعراق كان مسرح صراعات قوية ودموية وكانت الساحة العراقية ساحة تناحر، ودفع العراقييون ثمناً باهضاً”.

واضاف ان “الدرس المستخلص من العقود الأربعة الماضية، بان المنظومة الإقليمية غير مستقرة ومتأزمة، وسبب ذلك هو غياب العراق من هذه المعادلات، فالعراق الخارج من الحرب مع الإرهاب يستحق الاستقرار، وعلى المنطقة ان تعي ان استقرار العراق من مصلحة الجميع، وان دحر الإرهاب وان انجز فان عودة فلوله سيتسبب بأزمة في المنطقة”.انتهى (1)

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