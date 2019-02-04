2019/02/04 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد بالفيديو: نائب نمساوي ينتفض لبغداد بعد أن حاول أحدهم الانتقاص منها!

متابعة -

كلمة

يظهر في الفيديو نائب في البرلمان النمساوي من أصول عراقية

وهو يرد على نائب نمساوي تعرض لكلماته لبغداد وحاول الانتقاص

منها.

نتابع الفيديو:

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: نائب نمساوي ينتفض لبغداد بعد أن حاول أحدهم الانتقاص منها!) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو: نائب نمساوي ينتفض لبغداد بعد أن حاول أحدهم الانتقاص منها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).