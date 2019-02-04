برهم صالح: اتمنى من القوى السياسية ان تبذل ما بوسعها لتنفيذ البرنامج الحكومي

2019/02/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، القوى السياسية إلى بذل ما بوسعها لتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما اعتبر أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة.

وقال صالح في كلمته خلال ملتقى الرافدين الدولي و تابعته (المستقلة)، “نتطلع إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية”، مضيفاً “أتمنى من القوى السياسية أن تبذل ما بوسعها لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأشار صالح، إلى أن “المنطقة تعيش صراعات ورؤى مختلفة”، ماضياً إلى القول “آن الأوان لتعي المنطقة جيداً أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وأي خلل سيؤثر على المنطقة بالكامل”.

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي.

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