عبد المهدي يستقبل مبعوث بوتين

2019/02/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي، صباح اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط ودول أفریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف.

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