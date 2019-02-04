ليتوانيا تطالب المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بالبصرة

2019/02/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد الليتواني لكرة القدم، المشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي ستقام في البصرة منتصف شهر آذار المقبل.

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