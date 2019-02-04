ممثلو ثمانية مكونات دينية يشاركون في مراسم تشييع جثمان أمير الإزيديين

2019/02/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأعلن مدير العلاقات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان، مريوان نقشبندي، أن ممثلي ثمانية مكونات دينية يشاركون في مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين، مير تحسين بك، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي.وقال نقشبندي لشبكة رووداو الإعلامية: "التعايش المشترك بين الأديان في نمو مستمر، ويشارك ممثلو ثمانية مكونات دينية يشاركون في مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين حيث يرتدي كل منهم الأزياء التقليدية".وأشار إلى أن المكونات الدينية في إقليم كوردستان تتبادل المشاركة في أغلب المناسبات والمراسم، مبيناً أن "هذا الاحترام لمعتقدات الآخرين في كوردستان موضع سرور وفخر لنا".ويضم إقليم كوردستان، ثمانية مكونات دينية هي الإسلام والمسيحية واليهودية والإزيدية والكاكائية والصابئة والزردشتية والبهائية.وتوفي أمير الإزيديين، يوم الإثنين الماضي، 28-1-2019، في أحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية عن 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

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