هبوط أسعار الذهب وسط تعاملات هزيلة

2019/02/04 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الدولار، اليوم الخميس، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر في زيادة أسعار الفائدة مجددا، في تحرك دفع اليورو والدولار الأسترالي للارتفاع.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء كما كان متوقعا، لكنه تخلى عن تعهده “بزيادات تدريجية” في أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في ثلاث أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن غير المركزي الأمريكي نبرته.

واستفاد اليورو من انخفاض الدولار الذي طغى على المخاوف من ضعف النمو في منطقة اليورو.



وارتفع اليورو 0.2 % لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1504 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، نحو 0.2 % لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 95.16.



وكان المؤشر تراجع بالفعل 0.43 % الليلة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7277 دولار أمريكي بعدما ارتفع 1.3 % أمس الأربعاء وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية منذ الرابع من يناير كانون الثاني.

وصعد الفرنك السويسري والين الياباني نحو 0.15 % لكل منهما مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغا 108.87 و0.9923 على الترتيب.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3157 دولار أمريكي.



وتواجه العملة البريطانية مصاعب بسبب الضبابية التي تكتنف آفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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