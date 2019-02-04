العبادي: تصريحات ترامب تتعارض مع الدستور وتزعزع علاقات بغداد مع واشنطن ودول الجوار

2019/02/04 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الاثنين، رفضه لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حول وجود

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