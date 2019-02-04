2019/02/04 | 10:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صالح: سنناقش تصريحات ترامب والتواجد الأمريكي مع البرلمان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: سنناقش تصريحات ترامب والتواجد الأمريكي مع البرلمان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: سنناقش تصريحات ترامب والتواجد الأمريكي مع البرلمان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: سنناقش تصريحات ترامب والتواجد الأمريكي مع البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).