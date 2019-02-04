2019/02/04 | 10:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن، الى الشرق الأوسط ودول افریقیا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المھدي يستقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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