عبد المھدي يستقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي

2019/02/04 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن، الى الشرق الأوسط ودول افریقیا.

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