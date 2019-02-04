مواطنون من بابل: جهات متنفذة فاسدة وراء اغتيال الروائي علاء مشذوب لأنه كشفهم بقلمه

2019/02/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنظم العشرات من أهالي محافظة بابل وقفة احتجاجية تنديداً اغتيال الكاتب والروائي، علاء مشذوب، مؤكدين على "ضرورة محاسبة الذين مارسوا عملية الاغتيال".وقال أحد المتظاهرين: "إننا اليوم نقف وقفة استنكارية على مقتل الشهيد لأنه كان ينطق بالحق ويكتب عن فساد المنتشر في البلاد، ولا سيما سوء الخدمات هي خير دليل على فسادهم"، مضيفاً: "الذي يقول الحق يتعرض للقتل فهو لايملك شيء غير قلمه الذي فضح فسادهم".وأشار مواطن آخر إلى أن "الفاسدين هم الأحزاب التي تقود السلطة السياسية في العراق أي الذين يديرون أمور السلطة في البلاد "، موضحاً: "نحملهم مسؤولية الكاملة بالحفاظ على أرواح المواطنين فدمائنا في رقابكم، ونحن مستمرون ولن نتنازل وإن تعرضنا للاغتيالات والاعتقالات والتهديد".وتابع مواطن آخر: "يجب أن تلقي الجهات المعنية القبض على الفاعل الذي اقترف عملية اعتقال ومعاقبته أشد عقاب".ولقى الكاتب والروائي، علاء مشذوب، مصرعه مساء السبت الماضي، بعملية اغتيال وسط كربلاء.وأفاد مصدر بشرطة محافظة كربلاء لشبكة رووداو الإعلامية بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الروائي حينما كان عائداً من أمسية أدبية إلى منزله في شارع ميثم التمار وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار".

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