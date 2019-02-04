(بالصور) وصول جثمان أمير الايزيديين في كوردستان والعالم الى اربيل

2019/02/04 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، صباح اليوم الاثنين ، جثمان امير الايزيديين في العراق والعالم تحسين سعيد بيك الذي كان قد توفي ، الاثنين الماضي ، في مشفى بمدينة هانوفر الالمانية والذي كان قد تم نقله اليه الجمعة الماضية اثر تدهور حالته الصحية .

وكان في استقبال الجثمان في مطار اربيل الدولي رئيسي وزراء اقليم كوردستان والعراق ، نيجيرفان بارزاني وعادل عبدالمهدي ، وسفراء وقناصل اجانب بالاضافة لمسؤولين حكومين وحزبيين وعلماء الدين المسلمين والمسيحيين والايزيديين .

الأمير تحسين سعيد علي بيك ، امير الايزديين في العراق والعالم ولد في 15 أغسطس/ آب 1933 في ناحية باعدرى التابعة لقضاء شيخان التابعة ادارياً لمحافظة نينوى (مركزها الموصل) .



تم تنصيبه أميرا للايزديين بعد وفاة والده الأمير سعيد علي بيك في صيف 1944، وظل مقلداً منصبه حتى وفاته .

دعم الامير تحسين بيك ثورة ايلول التحررية ، وأُعتقل سنة 1959 إثر حركة الشواف في الموصل ، ومن بعدها نفي إلى جنوب العراق، في مدينتي العمارة والديوانية، وفرضت عليه الإقامة في بغداد، واُفرج عنه بتدخل من الزعيم الكوردي التأريخي مصطفى بارزاني، وظل يدعم الحركة التحررية الكوردية وثورة ايلول حتى نكسة مارس/ آذار 1975 فتوجه إلى خارج العراق ، ثم عاد إلى اقليم كوردستان بعد انتفاضة 1991 وقيام حكومة اقليم كوردستان .

وكان مدير عام شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، كشف يوم السبت،عن وصية لامير الايزيديين الراحل تحسين سعيد بيك.

مدير عام شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان خيري بوزاني ، كان قد صرح لـ(باسنيوز) ان الامير اوصى قبل وفاته بأن يوارى جثمانه الثرى في داره بقضاء شيخان قرب مزار(بیرکى خوشابە) احد المزارات الدينية الايزيدية .

ومن المقرر ان يجرى مراسم الدفن غداً الثلاثاء .





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